Yandra acompanha lançamento de programas educacionais e liberação de recursos

A deputada federal Yandra Moura (União) acompanhou nesta sexta-feira (21) dois eventos ao lado do Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, e do governador Fábio Mitidieri, em Aracaju.

O primeiro contou também com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, que lançou três programas educacionais para o estado. “São programas que irão ampliar as atividades extracurriculares, melhorar a estrutura do ambiente escolar e garantir o direito à alfabetização dos jovens sergipanos, o que enche o meu coração de felicidade”, destacou Yandra.

Na Codevasf, Yandra participou da assinatura da Ordem de Serviço que autoriza o investimento de R$ 5 milhões para a manutenção do perímetro irrigado Jacaré-Curituba, em Canindé de São Francisco.

O serviço de manutenção estava paralisado desde o início do ano. “Essa demanda foi lembrada pelos produtores no mês de março ao ministro Márcio Macedo. Vemos o quanto é importante ter um sergipano lá em Brasília. Uma pessoa que conhece os problemas e a realidade local. Ele abraçou a causa e conseguiu destravar esses recursos que são de extrema importância para o funcionamento do perímetro, que garante a sobrevivência de 700 famílias”, acrescentou a deputada Yandra Moura.

