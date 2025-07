Yandra Moura busca com ministro das Comunicações a instalação de antenas em povoados de Sergipe

A deputada federal Yandra Moura (União) segue atuando para garantir conectividade e inclusão digital nas comunidades do interior sergipano. Nesta terça-feira, 8, por solicitação da parlamentar, o deputado estadual Marcelo Sobral (União) foi recebido pelo ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, em Brasília. Em pauta, a instalação de antenas de telefonia móvel nos povoados Nova Descoberta (Itaporanga d’Ajuda), Brasília (Lagarto) e Campestre do Abreu (Tobias Barreto).

Yandra já havia participado de outras audiências no ministério cobrando celeridade no processo. As localidades foram contempladas no leilão do 5G realizado em 18 de março deste ano, tendo a BRISANET como empresa vencedora responsável pela instalação das antenas. O prazo estabelecido é de até 120 dias, contados a partir da assinatura do Termo de Compromisso, formalizado no início de abril.

Para a deputada, a ampliação do sinal de telefonia é um passo essencial para a inclusão digital. “Estamos tratando de uma ação que impacta diretamente na qualidade de vida dos moradores dessas comunidades rurais, garantindo acesso à informação, educação, serviços públicos e oportunidades. Vale ressaltar que essas comunidades não possuíam sinal de internet nem de telefonia”, afirmou Yandra.

O deputado estadual Kaká Santos (União), que também defende a pauta, destacou a situação crítica de diversas localidades do município de Tobias Barreto. “Distritos como Montes Coelhos e povoados como Campestre do Abreu vivem um isolamento social por conta da ausência de sinal de celular. Isso dificulta o acesso à comunicação e aos serviços digitais, que são fundamentais nos dias de hoje”, ressaltou.

Durante a reunião, o ministro Frederico de Siqueira Filho reforçou o compromisso da pasta com o avanço da conectividade no país e solicitou empenho da equipe técnica para dar agilidade à demanda apresentada pelos parlamentares sergipanos.

