YANDRA COBRA ATENDIMENTO ADEQUADO PARA CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E DENUNCIA ABANDONO DO PODER PÚBLICO

Em discurso na tribuna da Câmara dos Deputados, a deputada federal Yandra Moura (União-SE) fez um apelo contundente em defesa das crianças com microcefalia causada pelo Zika vírus. A parlamentar denunciou o descaso do poder público e cobrou ações concretas para garantir atendimento adequado a essas famílias.

Yandra destacou a realidade difícil enfrentada pelas mães de crianças com a condição, especialmente em Sergipe, onde 117 famílias lidam diariamente com a falta de assistência. No Brasil, segundo a deputada, há 1.586 crianças vivas com microcefalia, mas o número poderia ser maior se quase 5 mil não tivessem falecido nos últimos anos devido ao abandono do sistema de saúde.

“Faltam insumos básicos e tratamentos essenciais, como fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. A Medida Provisória do governo federal, beneficia apenas mães a partir de 2023, ignorando aquelas que enfrentam dificuldades desde o surto de 2015. Crianças morrem por infecções generalizadas enquanto o governo insiste em medidas insuficientes. Isso é inaceitável”, afirmou.

Yandra encerrou seu discurso reforçando a necessidade de urgência na implementação de políticas públicas eficazes. “Não podemos adiar as providências que essas famílias precisam e merecem. Vamos juntos garantir mais acolhimento e melhor qualidade de vida para milhares de brasileiros”, concluiu.

