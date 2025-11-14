Yandra Moura comemora sanção da lei dos condutores de ambulâncias

A regulamentação da profissão de condutor de ambulância virou lei. Após quase duas décadas de reivindicações, a sanção presidencial consolida um marco aguardado por trabalhadores que atuam diariamente em situações de risco e agora serão reconhecidos oficialmente como profissionais de saúde.

A proposta avançou no Congresso após ser aprovada de forma conclusiva na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, etapa em que a deputada federal Yandra Moura (União-SE), como vice-líder do União Brasil na Câmara, teve atuação decisiva. Ela articulou a votação, defendeu o enquadramento dos condutores no campo da saúde e manteve diálogo contínuo com representantes da categoria.

“O Brasil finalmente reconhece que esses profissionais salvam vidas, essa sanção é uma reparação história a tanta dedicação dos condutores de ambulâncias do nosso país”, reforça a parlamentar.

A deputada destacou que a regulamentação garante segurança jurídica, valorização e visibilidade para a categoria. “Essa é uma conquista construída com a mobilização dos condutores. Desde o primeiro momento reconheci a importância das reivindicações da categoria e trabalhei junto aos deputados pela aprovação da Lei.” No Senado, o texto recebeu ajustes antes da sanção.

Com a sanção, condutores de ambulância passam a ter uma estrutura normativa clara para o exercício da profissão.

Assessoria de Imprensa