YANDRA MOURA CONTA COM MAIORIA DOS VEREADORES NA CÂMARA, INCLUSIVE FILIADOS AO PSD

por Diógenes Brayner

O candidato à Prefeitura de Aracaju, Luiz Roberto (PDT), polariza na disputa com a candidata Yandra Moura (União Brasil), entre os nomes que saíram da base aliada. Na Câmara Municipal, Yandra tem maior número de apoio dos vereadores, que se mantiveram firmes desde o chamado bloco dos 15, criado pelo ex-deputado federal André Moura (UB).

Terça-feira (06), em solenidade em um hotel da orla, Yandra Moura recebeu o apoio irreversível de três vereadores: dois deles filiados ao PSD, Nitinho Vitale, e o presidente da Câmara Ricardo Vasconcelos. O terceiro vem do Republicanos, Eduardo Lima. Todos vão cumprir compromissos assumidos com Yandra, desde maio.

Um dos vereadores do PSD confidenciou que novas adesões serão anunciadas na Câmara, porque a maioria dos vereadores não vota em Luiz Roberto, por ser o indicado direto do prefeito Edvaldo Nogueira e mesmo que tenha o apoio do governador Fábio Mitidieri.