Yandra Moura coordena Seminário Estadual sobre o novo Plano Nacional de Educação em Sergipe

A deputada federal Yandra Moura (União) coordenou, nesta quinta-feira (21), ao lado da deputada estadual Kitty Lima, o Seminário Estadual de Sergipe, realizado na Assembleia Legislativa. O encontro integra a etapa de debates que estão sendo promovidos em todo o Brasil para a construção do novo Plano Nacional de Educação (PNE), que definirá as diretrizes e metas da educação brasileira para os próximos dez anos.

Durante o evento, professores, estudantes, gestores e representantes da sociedade civil puderam apresentar contribuições e prioridades para a versão final do documento. A escuta social é uma das bases do processo, garantindo que o plano seja elaborado de forma participativa e reflita os desafios reais enfrentados na educação pública do país.

“O PNE não é apenas um documento técnico. É um pacto nacional pela educação, previsto na Constituição, que define metas, estratégias e objetivos para o setor. Mais do que planejar, precisamos construir um compromisso coletivo capaz de transformar a realidade das nossas escolas”, destacou Yandra.

O Plano Nacional de Educação, revisado a cada década, tem papel fundamental no planejamento de políticas públicas educacionais. Ele orienta investimentos, estabelece prioridades e serve como instrumento de monitoramento para estados e municípios, que devem alinhar seus planos locais às diretrizes nacionais.

Com o seminário em Sergipe, a deputada reforça o compromisso de ampliar o diálogo com a sociedade. “Ouvir quem vive a educação todos os dias é o caminho para avançarmos na qualidade e na equidade do ensino em nosso país”, concluiu Yandra Moura.

