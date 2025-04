Yandra Moura cumpre agenda oficial no Parlamento Europeu com foco em igualdade de gênero

A deputada federal Yandra Moura (União), coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política e presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (CINDRE), cumpre missão oficial em Bruxelas, na Bélgica, junto ao Parlamento Europeu e instituições da União Europeia. A visita faz parte da ação “Diálogos UE-Brasil: Fortalecendo a Participação das Mulheres e Combatendo a Violência de Gênero na Era Digital”, apoiada pelos Diálogos Setoriais União Europeia – Brasil.

No primeiro dia de compromissos, Yandra participou de uma audiência de trabalho com Brian Glynn, diretor-geral para as Américas do Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE). O encontro teve como foco a ampliação da cooperação entre União Europeia e Brasil, especialmente nas áreas de comércio e economia. A deputada destacou a importância do acordo Mercosul-União Europeia, com previsão de assinatura até o fim deste ano, que poderá se tornar o maior pacto de livre comércio do mundo.

Durante a reunião, a parlamentar também tratou de temas como a transição digital centrada no ser humano, inteligência artificial, combate à desinformação e cooperação em direitos humanos. Yandra ressaltou o papel do Observatório Nacional da Mulher na Política e reforçou o compromisso em enfrentar a violência política de gênero, sobretudo no ambiente digital, para ampliar a representatividade feminina na política.

Em outro encontro, com a coordenadora do Grupo de Trabalho do SEAE, Julia Koch-de Biolley, o diálogo girou em torno da agenda de paz e segurança para mulheres na União Europeia. Yandra apresentou ações do Observatório e defendeu a reforma do Código Eleitoral brasileiro para garantir cadeiras efetivas para mulheres no Congresso Nacional.

A agenda do dia em Bruxelas foi encerrada com audiência no Comitê Econômico e Social Europeu (EESC), com representantes da Suécia, Espanha, Romênia, Irlanda e outros países. Na ocasião, Yandra apresentou as atribuições da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, com destaque para políticas voltadas à redução das desigualdades entre regiões, fortalecimento da infraestrutura e desenvolvimento das áreas menos favorecidas.

A deputada ressaltou a importância de projetos estruturantes, como o Canal Xingó, sonhado há mais de 40 anos pelos sergipanos, e que tem potencial de transformar a realidade do semiárido. “Falei sobre o trabalho que realizamos na Comissão de Integração. Mostrei a realidade do nosso Brasil, com destaque para o Norte e Nordeste, regiões que ainda enfrentam fortes desigualdades. Mencionei o Canal Xingó, que vai garantir mais dignidade para o nosso povo sertanejo”, afirmou.

