Yandra cumpre extensa agenda em Sergipe durante fim de semana

A deputada federal Yandra Moura cumpriu agenda na capital e no interior sergipano. Na quinta-feira pela manhã ela participou do aniversário de 40 anos da Coderse

Durante o período da tarde, a parlamentar participou da inauguração do Ginásio DE esportes Manuel de Souza (Maim), na cidade de Campo do Brito. “Muito feliz com essa reforma, agora o ginásio voltará a ser usado pela população para realização de práticas esportivas e eventos culturais”, destacou.

Depois da inauguração Yandra seguiu para São Domingos. “Fiz questão de conferir de perto o primeiro Festival da Farinha organizado pelo prefeito Binho, um festival que enaltece a cultura do município e sua tradição, importante para o turismo e para a economia local”, ressaltou a deputada.

Na sexta-feira pela manhã, Yandra acompanhou, ao lado do prefeito Zé Rosa, a inauguração do Mercado Municipal Enoque de Oliveira Souza, em Siriri, reformado graças à emenda do então deputado federal André Moura no valor de R$ 800 mil.

O próximo evento foi na cidade de Japaratuba, onde foi inaugurado o Centro de Referência e Atendimento a Mulher – CRAM, em homenagem a japaratubense Joyce dos Santos Araújo (in memorian). “É mais um espaço para atendimento e acolhimento para mulheres em situação de violência, orientando e auxiliando no que for necessário para sua superação”, disse Yandra.

Ao lado do governador Fábio Mitidieri, a deputada acompanhei a 6ª edição do programa Sergipe é Aqui, ação que levou mais de 100 serviços públicos para a população de Nossa Senhora das Dores e de toda a região.

Em Ribeiropolis, Yandra Moura prestigiou o 2º Forró dos Sonhos. “A festa estava linda, com quadrilhas juninas e comidas típicas, tendo também duas noites de shows para o alegria do povo. Como é bom ver as sergipanas e sergipanos celebrando a nossa rica cultura pelos quatro cantos de do estado”, concluiu.

Na noite do sábado, Yandra foi prestigiar o Arraiá do Povo, em Aracaju. “A festa está muito bonita, todo mundo adorou. O governador e toda a equipe estão de parabéns”, elogiou.

