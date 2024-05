Yandra Moura destaca ações e políticas de prevenção em meio aos desastres naturais

Diante dos desafios enfrentados pelo povo gaúcho com as recentes tragédias causadas pelas fortes chuvas, a deputada federal Yandra Moura, vice-líder do União Brasil, fez um pronunciamento em solidariedade à população do Rio Grande do Sul, oferecendo apoio e convocando todos a se unirem em auxílio aos afetados.

Como membro da Comissão Especial de Combate aos Desastres Naturais, Yandra destacou que teve a oportunidade de se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para ampliar o debate sobre a situação emergencial enfrentada pelo estado gaúcho e as medidas que o parlamento brasileiro está empenhado em adotar para auxiliar na reconstrução e prevenção de futuros desastres.

Dentre as iniciativas discutidas, a deputada apresentou dois de seus projetos de lei já protocolados: o PL 1523/23, que propõe a transferência de recursos da União para os órgãos estaduais e municipais, visando a execução de ações preventivas em áreas de risco de desastres; e o PL 161/24, que visa estabelecer o Programa de Fomento às Cidades Resilientes, fortalecendo a capacidade das comunidades em lidar com adversidades naturais.

A parlamentar ressaltou ainda os desafios enfrentados por seu próprio estado, Sergipe, especialmente nas cidades de Maruim e Aracaju, afetadas por calamidades e alagamentos. “Estou atenta e atuarei no parlamento para apresentar alternativas que visam amenizar os impactos desses desastres, seja no Rio Grande do Sul ou em outras regiões do nosso país. Precisamos de políticas de prevenção e de resposta a essas situações”, disse Yandra Moura.

