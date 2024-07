Yandra destaca importância da igualdade de gênero durante discurso de abertura do P20

Acontece na cidade de Maceió, em Alagoas, a 1ª Reunião das Mulheres Parlamentares do P20, grupo composto pelas parlamentares de países das maiores economias do mundo (G20). Como coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política e pré-candidata a prefeita de Aracaju, a deputada federal Yandra Moura (União), se destaca como figura central na organização do evento ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira e das deputadas Benedita da Silva, coordenadora-geral da Bancada Feminina e Soraya Santos, procuradora da Mulher da Câmara Federal.

Em seu discurso, Yandra Moura ressaltou a relevância que os parlamentos atribuem às questões de gênero e à luta pela igualdade em todas as áreas. “Esta reunião representa uma oportunidade histórica de mostrar ao mundo como nossos parlamentos estão comprometidos com a promoção da igualdade de gênero”, afirmou.

Na coordenação do Observatório, Yandra tem atuado na defesa dos interesses de mais de 104 milhões de mulheres brasileiras e enfatizou o trabalho de pesquisa e formulação de políticas públicas para enfrentar a sub-representação feminina na política nacional. “A existência deste órgão é um marco na política feita por mulheres e para mulheres, refletindo nosso compromisso com a igualdade e justiça”, ressaltou.

“Nós integramos atualmente a maior Bancada Feminina que a Câmara dos Deputados já teve, com o maior número de mulheres negras eleitas para integrar o nosso Legislativo, e muito desse resultado positivo é consequência do trabalho que as minhas colegas parlamentares têm feito nos últimos anos para tornar mais efetivas as políticas de ações afirmativas que ampliam as nossas chances de estarmos aqui”, destacou Yandra.

Durante o evento, Yandra Moura presidiu a 1ª Sessão de Trabalho sobre justiça climática e desenvolvimento sustentável para mulheres e meninas, e está programada para falar na terça-feira, dia 2, na 3ª Sessão de Trabalho, focada em combater desigualdades e promover a autonomia econômica das mulheres.

