Yandra Moura destaca papel social da Igreja Quadrangular em celebração dos 74 anos da instituição

A deputada federal Yandra Moura (União-SE) participou, nesta quarta-feira (12), da sessão especial, por indicação do vereador Pastor Diego (União), em homenagem aos 74 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, realizada na Câmara de Vereadores de Aracaju. Em discurso emocionado, ela destacou o papel social da instituição e o legado do pastor Luís Antônio na condução da igreja em Sergipe.

“Hoje é dia de louvar, de olhar pra trás com orgulho e pra frente com esperança. Dia de celebrar os 74 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, mas também de refletir sobre o verdadeiro significado da fé”, afirmou Yandra, citando o trecho bíblico de Tiago 2:17 — “a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma”.

Para a parlamentar, a trajetória da IEQ é marcada por uma fé “que se vê no gesto, no cuidado com o próximo” e que “não se limita à palavra, mas transforma vidas com amor, coragem e compromisso”. Ela lembrou que o trabalho iniciado pelo missionário Jair Nogueira “tem sido cuidado pelo trabalho incansável do pastor Luís desde 1996” e que hoje floresce “em pastores, missionárias, líderes, jovens e famílias inteiras que seguem nesse mesmo propósito”.

Durante a homenagem, Yandra ressaltou a atuação da igreja em comunidades sergipanas. “Quando ninguém vê, vocês já estão. Onde o poder público demora a chegar, vocês já chegaram. Onde falta apoio, vocês dão presença. Onde muitos viram as costas, vocês estendem as mãos”, disse.

A deputada afirmou ainda que falava “não apenas como deputada federal, mas como mulher de fé, filha de Sergipe e mãe, que ora todos os dias pelo futuro do filho que carrego no ventre”.

Ao final, Yandra agradeceu à comunidade quadrangular e reforçou o compromisso do mandato com as ações sociais e espirituais da igreja. “A IEQ é parte viva da história do nosso estado. Enquanto houver fé e gente disposta a cuidar de gente, a Quadrangular continuará florescendo e transformando vidas”.

Texto e foto assessoria