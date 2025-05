Yandra Moura discute com Simone Tebet avanços na Rota de Integração Latino-Americana

A deputada federal Yandra Moura (União-SE), que preside a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados, esteve nesta terça-feira (6) em audiência com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para tratar de um tema estratégico para o futuro do país: a Rota de Integração Latino-Americana.

O projeto faz parte de uma iniciativa do Governo Federal para retomar a agenda de integração regional entre os países da América do Sul. O objetivo é claro: aproximar o Brasil de seus vizinhos, fortalecer o comércio internacional e reduzir custos e prazos no transporte de mercadorias, especialmente rumo à Ásia.

“Durante séculos, o Brasil olhou para o Atlântico, para a Europa e os Estados Unidos. Mas agora, com o crescimento das exportações para a Ásia e a mudança do eixo produtivo para o Centro-Oeste e o Norte, precisamos olhar para dentro do nosso continente”, afirmou Yandra.

Segundo a deputada, o Ministério do Planejamento desenhou cinco rotas estratégicas em diálogo com os 11 estados brasileiros que fazem fronteira com países sul-americanos. São mais de 190 projetos incluídos no Novo PAC, com potencial de transformar a realidade dessas regiões.

“Nosso papel no Congresso é garantir que essa integração aconteça com responsabilidade, diálogo e desenvolvimento regional”, concluiu Yandra.

A ministra conhece a pauta, defende o seu avanço e reforçou que será uma honra ampliar os debates sobre as Rotas de Integração Latino-Americanas. Simone Tebet deve ir a Comissão de Desenvolvimento Regional a convite da deputada Yandra para detalhar o projeto.

