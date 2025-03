YANDRA MOURA É ELEITA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

A deputada federal Yandra Moura (União) foi eleita por unanimidade para presidir a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (CINDRE) da Câmara dos Deputados. Com isso, ela se torna a primeira mulher nordestina a ocupar o cargo em uma das comissões mais estratégicas da Casa.

A CINDRE desempenha um papel fundamental na redução das desigualdades regionais e na promoção do desenvolvimento equilibrado do Brasil, garantindo que as políticas públicas voltadas à integração nacional sejam efetivas e inclusivas.

Em seu discurso de posse, Yandra Moura destacou o compromisso com um mandato participativo e eficiente. “Quero conduzir esta comissão junto com cada um de vocês, em um trabalho coletivo, somando olhares e sensibilidades para enxergar as diferentes realidades do nosso país. Vamos unir forças para construir um legado efetivo pelo desenvolvimento regional brasileiro”, afirmou.

Yandra reforçou que seu trabalho à frente da comissão será pautado na luta contra as desigualdades regionais, na ampliação da infraestrutura e na atração de investimentos. Além disso, destacou a importância de fiscalizar os recursos destinados ao desenvolvimento das regiões e atuar como um elo entre os estados, municípios e o Governo Federal. “Faremos isso sempre com olhar sustentável, pensando no impacto das nossas decisões hoje e nas futuras gerações”, completou.

A comissão tem entre suas atribuições a avaliação e fiscalização de programas federais voltados ao desenvolvimento regional, a análise de propostas legislativas que impactam a integração nacional e a promoção de audiências públicas para debater políticas de desenvolvimento territorial. Também atua no incentivo à infraestrutura regional, na atração de investimentos e na ampliação de parcerias público-privadas, além de monitorar o cumprimento das normas constitucionais sobre desenvolvimento regional.

Segundo Yandra, outra prioridade será a formulação e fiscalização de políticas que promovam o desenvolvimento equilibrado das regiões, minimizando os impactos das disparidades econômicas e sociais. A CINDRE também buscará incentivar projetos que garantam melhor conectividade entre as regiões, promovendo a integração nacional e o crescimento sustentável, além de propor medidas para a implementação de políticas de preservação ambiental e desenvolvimento econômico sustentável, respeitando as características regionais.

Além disso, apoiará iniciativas que incentivem o crescimento econômico em áreas menos desenvolvidas, descentralizando investimentos e promovendo a ocupação ordenada do território nacional, buscando soluções legislativas e orçamentárias para assegurar a alocação equitativa de recursos e investimentos públicos.

Yandra fez questão de agradecer ao líder do União Brasil na Câmara, Pedro Lucas Fernandes, ao seu partido e a todos os integrantes da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional pelo apoio e confiança.

Texto e foto assessoria