Yandra Moura é oficializada vice-líder do maior bloco partidário da Câmara dos Deputados

A deputada federal Yandra Moura (União/SE) foi oficializada como vice-líder do maior bloco partidário da Câmara dos Deputados, que reúne 275 parlamentares de oito legendas: União Brasil, Progressistas, PSD, Republicanos, MDB, Federação PSDB-Cidadania e Podemos. O bloco é liderado pelo deputado Pedro Lucas Fernandes (MA).

Com o novo cargo, a parlamentar sergipana passa a poder integrar as reuniões de líderes da Câmara, se convocada e na ausência do líder, onde são discutidas as pautas de votação do Plenário e as principais decisões políticas da Casa. Além disso, poderá presidir reuniões da bancada quando convocada pelo líder.

Yandra já havia exercido a vice-liderança e volta ao posto, consolidando sua atuação entre os principais nomes do Congresso. Ela também preside a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (CINDRE), uma das mais estratégicas da Câmara.

“O nosso trabalho é sério, baseado na realidade do brasileiro, do nosso dia a dia. Eu caminho com propósito, ouvindo as pessoas em Brasília e em Sergipe. Estar novamente na vice-liderança é o resultado de uma construção coletiva, feita com diálogo, responsabilidade e compromisso com o nosso país. Agradeço ao líder Pedro Lucas Fernandes pela confiança e pela parceria constante em favor de um Parlamento forte e de um Brasil que avança”, afirmou a deputada.

O bloco terá papel estratégico nas articulações políticas e econômicas do Legislativo, especialmente nas votações de projetos sobre ajuste fiscal e equilíbrio das contas públicas, temas que devem dominar a agenda nacional nos próximos meses.

Para Yandra Moura, assumir a vice-liderança neste momento é uma oportunidade de fortalecer a representação do Nordeste e de Sergipe nas grandes decisões nacionais, ampliando a voz da região dentro do Parlamento.

A parlamentar foi reconhecida neste ano entre as 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional para o biênio 2025-2026. Yandra é a mais jovem e a única nordestina em primeiro mandato presente no ranking, que reúne apenas 12 mulheres.

Assessoria de Imprensa