Yandra entrega maquinários e reforça compromisso com população do interior sergipano

A deputada federal Yandra Moura (União-SE), presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (Cindre), percorreu no final de semana os municípios de São Miguel do Aleixo, Nossa Senhora Aparecida e Canindé do São Francisco para entregar equipamentos adquiridos com emendas parlamentares. O investimento soma mais de R$ 1,5 milhão.

Em São Miguel do Aleixo, a prefeitura recebeu uma retroescavadeira de R$ 343 mil, viabilizada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). “Nosso mandato tem a missão de atender às necessidades das cidades sergipanas. Essa retroescavadeira é uma ação que mostra nosso compromisso com a população e será seguida por outras conquistas”, disse Yandra.

A prefeita Cleane de Everton afirmou que o equipamento reforçará os serviços de infraestrutura e homenageou o ex-prefeito Everton. “Essa conquista vai nos ajudar a atender demandas da população. Registro também homenagem ao meu irmão, o ex-prefeito Everton, cuja memória permanece viva em cada avanço da nossa cidade”, declarou.

O ex-deputado federal André Moura, presidente estadual do União Brasil, participou da entrega e destacou o esforço conjunto para garantir os recursos. “Esse é o resultado do trabalho coletivo, com Yandra levando os pleitos de Sergipe à Câmara Federal e a Codevasf contribuindo para que municípios como São Miguel do Aleixo possam avançar”, afirmou.

Em Nossa Senhora Aparecida, Yandra entregou uma caçamba de R$ 474 mil para reforçar a frota municipal. O município também receberá R$ 500 mil via DNOCS e R$ 2 milhões via Cindre para novos investimentos. “Contávamos apenas com uma caçamba antiga. Essa nova aquisição vai melhorar muito os serviços prestados à população”, disse a prefeita Jeane.

No mesmo dia, em Canindé do São Francisco, a parlamentar participou da Canindé Agro Show e entregou duas retroescavadeiras no valor de R$ 686 mil. A cerimônia reuniu o prefeito Machadinho, o vice-prefeito Pank, o superintendente da Codevasf, Thomas Jefferson França, o secretário estadual da Agricultura, Zeca da Silva, o deputado estadual Marcelo Sobral, e lideranças da região.

Yandra afirmou que os investimentos beneficiam diretamente os trabalhadores rurais. “As entregas de maquinário impactam a vida do homem do campo. Elas abrem caminhos, melhoram acessos e facilitam a produção local, contribuindo para o crescimento dos municípios”, disse.

“Em Canindé do São Francisco, por exemplo, há os perímetros irrigados Califórnia e do assentamento Jacaré Curituba, fundamentais para a economia da região. Nosso mandato continuará próximo dessas comunidades, garantindo investimentos e soluções para que possam produzir mais e melhor”, acrescentou Yandra Moura.

