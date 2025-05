Yandra Moura fará visita técnica  e audiência pública sobre duplicação da BR-101 Norte em SE

A deputada federal Yandra Moura (União), presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, apresentou e aprovou dois requerimentos na reunião da última quarta-feira (7) com foco na duplicação da BR-101 Norte, em Sergipe, uma das obras mais aguardadas pela população do estado.

O Requerimento 10/2025 solicita a realização de uma visita técnica da Comissão ao município de Rosário do Catete, para verificar in loco o andamento das obras. Já o Requerimento 11/2025 propõe a realização de uma audiência pública para debater a situação da duplicação da rodovia.

Durante a reunião, Yandra destacou a importância da BR-101 para o desenvolvimento do estado. “A conclusão da duplicação vai melhorar a infraestrutura de transporte, gerar empregos e abrir novas perspectivas de desenvolvimento. Sergipe tem localização estratégica, atrai investimentos e turistas, por isso a malha viária precisa ser prioridade”, afirmou.

A parlamentar também reforçou que a duplicação é uma demanda antiga da população. “São mais de 30 anos que os sergipanos esperam pela conclusão dessa obra. A BR-101 Norte está mais avançada e precisamos acompanhar de perto. Em Rosário do Catete, queremos reunir autoridades locais, representantes do governo e da sociedade civil para entender como está o andamento e cobrar soluções”, defendeu.

A visita técnica contará com a presença de representantes do Governo do Estado, prefeito e vereadores de Rosário do Catete, além de entidades da sociedade civil. Já na audiência pública, que deve ocorrer em Brasília, devem participar representantes do Governo Federal, DNIT, Governo Estadual e Prefeitura de Rosário do Catete.

Texto e foto assessoria