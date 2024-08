Yandra Moura ganha força com apoio de cerca de 1 mil líderes religiosos

A candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra Moura, participou, nesta segunda-feira (5), de um grande encontro com líderes evangélicos da capital que declararam apoio à sua candidatura. O encontro reuniu religiosos que acreditam em um estado que defende a família e os valores cristãos.

O evento reuniu cerca de 1 mil pastores, bispos, apóstolos e lideranças de toda a cidade para louvar a Deus e confirmar o apoio das mais de 87 denominações à candidatura de Yandra, uma mulher que defende os valores cristãos e acredita no poder da igreja de ajudar as pessoas chegando onde o poder público não chega.

O procurador do estado, Agripino Santos, discursou no evento e comparou a missão de Yandra com a de Davi. “A nossa jovem será um instrumento que Deus vai usar para acabar com a incompetência que aí está. Nós vamos colocar Yandra na frente dos destinos de Aracaju”, afirmou o procurador.

Com muita emoção e bençãos, Yandra falou sobre o papel crucial que Deus representa na sua vida e família, lembrou os grupos de orações que aconteceram em sua casa e falou sobre viver a vontade Dele.

“Para honra e glória do Senhor, um dia nós diremos que que passamos momentos tortuosos, porque vamos contra tudo e todos, mas que Deus é maior e Ele está com a gente. Então me levem junto com vocês, no coração, na alma e nas palavras pelos quatro cantos dessa cidade”, ressaltou Yandra.

