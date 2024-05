YANDRA MOSTRA FORÇA E DENSIDADE COM LANÇAMENTO DE PRÉ-CANDIDATURA NO BAIRRO 18 DO FORTE, EM ARACAJU

A noite da última sexta-feira (17) ficará marcada como um momento histórico para as aracajuanas e aracajuanos, especialmente aos moradores do bairro 18 do Forte, na Zona Norte da capital sergipana. Foi ali, em meio ao calor humano e às esperanças renovadas, que Yandra Moura (União) lançou sua pré-candidatura à Prefeitura de Aracaju.

As ruas do bairro 18 do Forte vibraram com a energia e a animação de milhares de pessoas que se reuniram para acompanhar a pré-candidata. A emoção era nítida, com moradores expressando entusiasmo por finalmente ver uma mulher com credibilidade e determinação, buscando transformar a cidade. Yandra, com seu histórico de trabalho na Câmara Federal e comprometimento, já conquistou a confiança de muitos aracajuanos, que clamam por uma cidade mais justa e com serviços eficientes.

Yandra Moura destacou, em seu discurso, a importância de lançar a pré-candidatura na zona norte: “A gente faz história em Aracaju, quando a gente lança uma pré-candidatura, na zona norte de Aracaju, receber os abraços de todos vocês, escrever essa bela parte da nossa história”, disse. Suas palavras ecoaram a necessidade de inclusão e reconhecimento de todas as áreas da cidade, demonstrando que seu projeto de governo será construído com a participação ativa dos aracajuanos.

Ao lado de Belivaldo Chagas, Yandra reforçou seu compromisso e a preparação da dupla para liderar Aracaju. “Galeguinho, nós estamos preparados, a gente tem a sabedoria da experiência, e a inquietude da juventude. Eu sou a primeira deputada mulher eleita na história de Sergipe. Eu não tenho dúvida que eu serei, depois de 169 anos, a primeira mulher prefeita de Aracaju”, lembrou.

Yandra enfatizou que seu governo será construído de forma coletiva, ouvindo cada bairro e cada cidadão, com as digitais das aracajuanas e dos aracajuanos, a fim de garantir a eficiência nos serviços públicos. A noite desta sexta-feira não foi apenas o lançamento de uma pré-candidatura, mas o início de um novo momento de esperança e mudança para a capital sergipana.

