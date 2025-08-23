Yandra Moura participa da 55ª Edição do Sergipe é Aqui em Graccho Cardoso

A convite do governador Fábio Mitidieri e do prefeito do município de Graccho Cardoso, a deputada federal Yandra Moura (União) participou, nesta sexta-feira (22), da 55ª Edição do ‘Sergipe é Aqui’.

O programa realizado pelo Governo de Sergipe transforma o município na capital do estado por um dia e levando à população o acesso a mais de 160 serviços governamentais gratuitos nas diversas áreas de saúde, cidadania, assistência social, infraestrutura e educação.

“Parabenizo ao nosso governador Fábio Mitidieri, por tornar tudo isso possível e aproximar ainda mais o governo do nosso povo! Também deixo meus parabéns ao meu querido prefeito Cassinho de Quixabeira, um parceiro que tem realizado um grande trabalho de transformação da cidade”, afirmou Yandra Moura.

Na oportunidade, a deputada reforçou a parceria que mantém com a administração do prefeito Cassinho e os benefícios que viabilizou para a população. “Destinamos recursos para a infraestrutura, saúde, cultura e turismo de Graccho que superam R$ 5 milhões em investimentos. Faço isso com a tranquilidade que o nosso prefeito Cassinho aplica estes investimentos para nossa gente aqui de Graccho”, concluiu Yandra.

