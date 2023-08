Yandra Moura participa da entrega de sementes de arroz e faz uma série de visitas

A deputada federal Yandra Moura (União) esteve na região do Baixo São Francisco na manhã desta segunda-feira (31) e participou de uma série de atividades junto ao governador do estado, Fábio Mitidieri, do secretário de Estado da Agricultura, Zeca da Silva, de prefeitos e lideranças da região.

Em Ilha das Flores, a parlamentar acompanhou a entrega de sementes de arroz selecionadas para os rizicultores. “Uma iniciativa válida do governo do estado e que vai atender a aproximadamente 1.100 famílias. Isso mostra a sensibilidade do governador Fábio com os produtores, tanto do milho, que receberam as sementes anteriormente, e agora do arroz”, parabeniza a parlamentar.

A deputada seguiu para o município de Propriá, onde se reuniu com o prefeito Dr. Valberto Lima e com a equipe de assessores. “O objetivo desse encontro foi conhecer os projetos da prefeitura para saber de que forma podemos estar contribuindo. Conheci ótimos projetos, tanto da prefeitura, quanto dos vereadores e, com certeza, estarei analisando junto com nossa equipe de Brasília a viabilidade e trabalhar para captar os recursos”, explicou.

Por último, Yandra visitou o Instituto São Peregrino, que realiza um trabalho solidário na região e acolhe famílias carentes. “Foi uma visita magnífica, o trabalho que eles realizam pelas pessoas é incrível. Coloquei nosso mandato à disposição da instituição e vamos fazer o possível para contribuir com o funcionamento e desenvolvimento da instituição que presta um serviço relevante para os moradores do Baixo São Francisco”.

