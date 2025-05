Yandra Moura participa da entrega equipamentos agrícolas, veículos e sementes em Graccho Cardoso

Na última noite da quarta-feira (30/04), a convite do prefeito Cassinho, a deputada federal Yandra Moura (União Progressista) participou da solenidade de entrega de máquinas forrageiras, veículos para transporte de estudantes e sementes de milho no município de Graccho Cardoso, médio sertão sergipano.

Na oportunidade, a parlamentar destacou o quanto tem trabalhado em Brasília para liberar recursos para que os municípios possam se desenvolver. “Estamos aqui diante do resultado de muito trabalho e parceria com o prefeito Cassinho. Quando eu coloco recursos para Graccho, meu prefeito, eu fico com a consciência tranquila, porque sei que ele será bem aplicado em sua gestão”, evidenciou a deputada.

O prefeito destacou ainda que Yandra tem sido uma grande parceira que se estende há muitos anos. “Eu só tenho a agradecer a família Moura por tudo que fizeram e vêm fazendo por Graccho, em especial a André Moura. Ele nunca virou as costas para o povo de Graccho e sou muito grato a ele por isso. Da mesma forma você vem continuando esse trabalho, Yandra. Nosso povo só tem a ganhar com você em Brasília”, afirmou Cassinho.

Além das entregas, foi reinaugurada a Praça João Joaquim de Aragão, a tradicional Praça do Tanque Grande, que recebeu um novo visual, espaços de lazer, atividades físicas e convivência.

Texto e foto assessoria