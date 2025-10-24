Yandra Moura participa da festa do Sagrado Coração de Jesus em Ribeirópolis

Na noite da última quinta-feira (23), a deputada federal Yandra Moura (União) participou da tradicional novena em honra ao Sagrado Coração de Jesus, padroeiro do município de Ribeirópolis. O evento religioso, que faz parte das festividades alusivas ao santo padroeiro, reuniu centenas de fiéis em momentos de fé e devoção.

A parlamentar esteve acompanhada da ex-prefeita Uita Barreto, do vereador Max de Zé de Toinho e do vereador Danilo de Zé Machinho, de São Miguel do Aleixo, reforçando o compromisso de manter proximidade com a comunidade local e participar das tradições religiosas.

Durante a celebração, Yandra Moura participou da novena ao Sagrado Coração de Jesus e assistiu à Santa Missa celebrada pelo Padre Adriano Leão, ocasião em que destacou a importância da fé e da união das famílias.

“É sempre uma alegria participar desses momentos de espiritualidade e ver de perto a força da fé do povo de Ribeirópolis. Essa data que é tão importante para o povo de Ribeirópolis e mantém viva a tradição, nossa identidade e fortalecem os laços de comunidade. Que o Sagrado Coração de Jesus passe sempre na frente das nossas vidas e cuide dessa gente tão querida”, afirmou a deputada.

Texto e foto assessoria