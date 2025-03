Yandra Moura participa da Premiação do Concurso Pelo Fim da Violência Contra a Mulher

A deputada federal Yandra Moura (União), coordenadora do Observatório da Mulher na Política, participa na noite desta terça-feira (11) da “Premiação do Concurso Pelo Fim da Violência Contra a Mulher”. O evento será realizado no Salão Nobre da Câmara dos Deputados e é promovido pelas Secretarias da Mulher e da Comunicação da Casa, com apoio do Sindilegis e do YouTube.

A premiação celebra os vencedores do concurso que teve como objetivo incentivar a produção audiovisual voltada à conscientização sobre a violência contra a mulher. Os cinco filmes selecionados foram exibidos ao longo da semana na TV Câmara, sempre às 22h, com tradução em Libras, audiodescrição e legenda oculta. A iniciativa integra a programação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

Yandra Moura destacou a relevância do concurso para ampliar o debate sobre o tema. “A violência contra a mulher é uma realidade alarmante que precisa ser enfrentada com urgência. Esse concurso é um importante instrumento para dar visibilidade ao problema e estimular a conscientização da sociedade por meio da arte e da comunicação. Precisamos seguir firmes nessa luta para garantir respeito, segurança e dignidade para todas as mulheres”, afirmou a parlamentar.

A seleção das obras foi feita em parceria entre as secretarias de Comunicação e da Mulher da Câmara dos Deputados e permitiu a participação de produtores de todo o país. Uma obra de cada região brasileira foi escolhida, sendo que cada uma recebeu um prêmio de R$ 10 mil, além da exibição na TV Câmara e a inclusão em uma playlist especial no YouTube.

O primeiro filme exibido na programação foi “A bicicleta”, de Milena Ribeiro, representante da Região Centro-Oeste. Os demais vídeos, de caráter documental e ficcional, abordam diferentes formas de violência contra a mulher e buscam sensibilizar o público para a urgência do combate a essas práticas.

A cerimônia de premiação contará com a presença de autoridades, parlamentares e representantes de entidades que atuam na defesa dos direitos das mulheres, reforçando o compromisso da Câmara dos Deputados com o tema.

Texto e foto assessoria