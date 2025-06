Yandra Moura participa de café da manhã com bancada sergipana no Conselho Federal de Contabilidade

A deputada federal Yandra Moura (União-SE), presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (CINDRE), participou de um café da manhã promovido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em Brasília. O encontro foi organizado pelo presidente do CFC, o sergipano Aécio Dantas, especialmente para receber a bancada federal de Sergipe.

Durante o evento, Aécio destacou a relevância da contabilidade para o desenvolvimento social e econômico do país, e reafirmou o compromisso do conselho com a justiça fiscal, o empreendedorismo e o fortalecimento da categoria em todas as regiões do Brasil. “Nosso objetivo é mostrar a força da contabilidade brasileira e a contribuição que damos para o crescimento do país”, afirmou.

Em sua fala, Yandra destacou a importância da atuação do CFC em pautas que impactam diretamente a sociedade, como o estímulo à geração de emprego e renda, a justiça social e o combate às desigualdades regionais. “O Conselho tem um papel essencial não apenas técnico, mas social. Programas voltados ao empreendedorismo e à inclusão são fundamentais para transformar realidades”, afirmou.

A deputada também elogiou a presença feminina no CFC e reforçou a necessidade de ampliar a participação das mulheres em espaços de decisão. “Como primeira mulher eleita deputada federal por Sergipe, defendo a presença feminina nas mais diversas áreas, inclusive na contabilidade. É preciso valorizar e fortalecer o papel das mulheres em posições de liderança”, disse.

Yandra concluiu ressaltando que, como presidente da CINDRE, trabalha para que as regiões Norte e Nordeste recebam maior atenção nas políticas públicas. “É nessas regiões que estão os maiores desafios e as maiores oportunidades de transformação. Nosso foco é diminuir as desigualdades e promover o desenvolvimento regional com justiça social”, finalizou.

