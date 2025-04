Yandra Moura participa de reunião no Parlamento Europeu sobre igualdade de gênero

A deputada federal Yandra Moura (União-SE), coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política e presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (CINDRE), participou da reunião da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Gênero (FEMM), em associação com a Delegação para as Relações com o Brasil (D-BR), no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Durante sua fala, Yandra agradeceu o espaço de diálogo com os parlamentares europeus e destacou o trabalho do Observatório Nacional da Mulher na Política. Ela ressaltou os três eixos de atuação do Observatório, com destaque para o monitoramento da violência política de gênero. Um dos exemplos mais graves é a disseminação de deep nudes, imagens falsas geradas por inteligência artificial, que simulam nudez sem o consentimento das vítimas.

Yandra foi relatora do projeto de lei, aprovado recentemente pelo Congresso Nacional, que criminaliza a produção e o compartilhamento desse tipo de conteúdo. “Combater a violência política de gênero, especialmente no ambiente digital, é essencial para garantir que mais mulheres possam participar da política de forma livre e segura. Essa é uma luta que não é só nossa, é pela democracia”, afirmou Yandra.

Durante a visita à Bélgica, a deputada também apresentou o novo projeto de parceria entre o Observatório e a União Europeia, no âmbito dos Diálogos Setoriais. A iniciativa prevê ações de pesquisa e conscientização sobre a participação feminina na política e o combate à violência política de gênero no ambiente digital, com foco nas eleições de 2026.

Yandra ainda adiantou que estão em curso tratativas com o Centro de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina da USP para a criação de um protocolo de apoio às vítimas de deep nudes, com o objetivo de facilitar denúncias e coibir a disseminação desse tipo de material.

Durante a missão, a deputada se reuniu com a vice-presidente do Parlamento Europeu, eurodeputada Christel Schaldemose, para tratar de possíveis parcerias para o Observatório. Também dialogou com o eurodeputado Helder Sousa sobre os trabalhos da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional.

Texto e foto assessoria