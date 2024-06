YANDRA MOURA PARTICIPA DO FÓRUM NACIONAL DA MULHER EMPRESÁRIA E DESTACA DESAFIOS EM ARACAJU

A deputada federal e pré-candidata a prefeita de Aracaju, Yandra Moura (União), participou ativamente do Fórum Nacional da Mulher Empresária (FNME), organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O evento reuniu importantes lideranças femininas e empresariais com o objetivo de promover a equidade de gênero e ampliar a liderança feminina nas empresas brasileiras.

Como coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, Yandra Moura destacou os esforços realizados em parceria com diversas instituições para fomentar a participação das mulheres na política brasileira. Em sua fala, ela enfatizou a importância de compreender e enfrentar os obstáculos que ainda limitam a representação feminina nos espaços de decisão política. “Nosso trabalho no Observatório tem sido essencial para mapear as dificuldades e propor soluções que incentivem mais mulheres a ingressarem e se manterem na política”, afirmou a deputada.

Durante sua participação, Yandra Moura também apresentou um panorama preocupante sobre o setor industrial em Aracaju. “Somos a segunda capital com a maior taxa de desocupação do Nordeste. Ou seja, uma capital do menor estado do país com essas condições precárias de geração de emprego e renda”, destacou. Ela atribuiu o alto índice de desemprego à fragilidade dos setores de comércio e serviços na capital sergipana. A deputada ressaltou a necessidade de colaboração com a CNI para desenvolver estratégias que reduzam essas taxas. “Precisamos discutir medidas concretas para os próximos anos, a fim de melhorar a geração de empregos e fortalecer a economia local”, concluiu.

O Fórum contou com a presença da Bancada Feminina da Câmara, além do presidente da CNI, Antônio Alban, do diretor de Relações Institucionais, Roberto Muniz, e a presidente do Fórum Nacional da Mulher Empreendedora, Monica Monteiro.

