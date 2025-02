Yandra Moura prestigia posse da nova diretoria da OAB Nacional

A deputada federal Yandra Moura (União) esteve presente na cerimônia de posse da nova diretoria e dos conselheiros federais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), realizada no sábado 1º, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília. Entre os empossados para o triênio 2025-2028, a advogada sergipana Rose Morais assumiu o cargo de secretária-geral da entidade.

Conselheira federal pela OAB-SE, Rose Morais tem uma trajetória consolidada na advocacia sergipana, tendo ocupado cargos como conselheira, secretária-geral adjunta, corregedora-geral, ouvidora-geral e coordenadora-geral das comissões da seccional de Sergipe.

Yandra Moura destacou a importância da nomeação da advogada para o cenário jurídico nacional e parabenizou Rose pelo reconhecimento de sua competência e dedicação.

“É um orgulho para Sergipe ver uma profissional como Rose Morais assumindo um posto tão relevante na OAB Nacional. Sua trajetória é marcada por compromisso e trabalho sério em defesa da advocacia e da justiça. Parabenizo Rose por essa conquista merecida e por representar tão bem o nosso estado no cenário jurídico brasileiro”, afirmou a deputada.

A solenidade também marcou a reeleição do advogado amazonense Beto Simonetti como presidente da OAB Nacional. Ele foi reconduzido ao cargo após receber 100% dos 81 votos válidos e comandará a instituição até 2028. Além de Rose Morais, a nova diretoria conta com Felipe Sarmento (AL) como vice-presidente, Christina Cordeiro (ES) como secretária-geral-adjunta e Délio Lins e Silva Júnior (DF) como diretor-tesoureiro.

Texto e foto assessoria