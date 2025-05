Yandra propõe sessão solene na Câmara dos Deputados para celebrar 50 anos da TV Atalaia

A deputada federal Yandra Moura (União-SE) apresentou o Requerimento nº 1770/2025 solicitando a realização de uma sessão solene na Câmara dos Deputados, que ocorre na próxima quarta-feira, (21), em homenagem aos 50 anos da TV Atalaia, afiliada da Record em Sergipe.

Na justificativa do requerimento, Yandra destaca a trajetória da emissora, que entrou no ar em 17 de maio de 1975, fundada pelo ex-governador e empresário Augusto Franco. Inicialmente afiliada à TV Tupi, a TV Atalaia se destacou desde os primeiros anos pela forte presença local, com programas como “Sábado Geral”, “Repórter 08” e “Nosso Mundo Infantil”.

Reconhecida por seu pioneirismo, a TV Atalaia foi a primeira emissora das regiões Norte e Nordeste a exibir sua programação inteiramente em cores, o que marcou época e impulsionou a venda de televisores a cores no estado. Também foi responsável pela implantação do primeiro sinal digital em HDTV em Sergipe.

Hoje afiliada à TV Record, a TV Atalaia consolidou-se como referência em jornalismo, cidadania e desenvolvimento regional. Com mais de oito horas diárias de programação local, é a maior emissora do estado nesse segmento.

A emissora integra o Sistema Atalaia de Comunicação, maior grupo de mídia de Sergipe, comandado pelo empresário Walter Franco, com superintendência de Augusto Franco Neto e direção executiva de Grace Franco. O sistema reúne ainda as rádios Metropolitana Aracaju, Nova Brasil FM Aracaju e o portal de notícias A8SE.

“Celebrar os 50 anos da TV Atalaia é reconhecer sua importância na comunicação sergipana e no fortalecimento da identidade local”, afirmou Yandra Moura.

Texto e foto assessoria