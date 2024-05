Yandra quer construir um novo hospital na Zona de Expansão

A pré-candidata a prefeita de Aracaju, deputada federal Yandra Moura (União), apresentou, durante entrevista de rádio nesta segunda-feira (27), diversas propostas que está elaborando com os depoimentos que ouviu das pessoas através do projeto “Novos Caminhos para Aracaju’, e que serão apresentadas em seu plano de governo, com destaque para a construção de um novo hospital para atender os moradores da Zona de Expansão, e também para o projeto ‘Cidades Esponjas’ para conter alagamentos nos bairros de Aracaju.

A deputada propôs soluções práticas para os problemas crônicos de alagamento em Aracaju. “Não podemos ficar dando essa desculpa de que Aracaju foi construída abaixo do nível do mar. Tem como resolver os problemas de alagamentos, sim. Iremos apresentar o projeto ‘Cidades Esponjas’, que utiliza de vegetação específica para absorver o excesso de água. Já identificamos 15 locais em Aracaju que podem adotar este projeto. Estamos estudando soluções viáveis já aplicadas em outras cidades para conter os alagamentos que deram certo”, explicou Yandra.

Yandra destacou a importância de um hospital que esteja aberto após às 18h para atender os moradores da Zona de Expansão. “As pessoas que moram nos bairros mais afastados não podem nem adoecer depois das 18h, senão tem que pegar um transporte e percorrer até 40 minutos para chegarem aos hospitais das Zonas Sul e Norte. Eu assumo aqui o compromisso de construir um hospital 24h na Zona de Expansão”, garantiu Yandra.

Durante a entrevista, Yandra enfatizou ainda a escolha do Bairro 18 do Forte, na Zona Norte, para o pré-lançamento de sua campanha como um gesto de gratidão. “Foi um agradecimento ao povo da Zona Norte que sempre nos acolheu tão bem e também uma demonstração que temos um olhar especial com todas as comunidades. Estamos fazendo uma nova história em Aracaju”, disse.

Fonte e foto assessoria