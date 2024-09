Yandra Moura quer tornar a qualidade de vida realidade em Aracaju

Com soluções para saúde, assistência e transporte, Yandra quer tornar a qualidade de vida realidade em Aracaju

Para a candidata a prefeita de Aracaju, Yandra (União), a capital necessita de soluções articuladas em diversos eixos para garantir o acesso efetivo dos cidadãos a direitos fundamentais. Em suas palavras, as deficiências nos sistemas de saúde, assistência social e transporte, por exemplo, confirmam que a qualidade de vida que existe no discurso da atual gestão não se verifica na realidade.

“Aracaju está entre as muitas cidades onde as políticas públicas não caminham em pé de igualdade com as necessidades dos cidadãos. Meu plano foi escrito pelas mãos dos aracajuanos, fui de bairro em bairro para ouvir, e é por isso que eu sei o caminho para avançar”, afirma.

Nesse sentido, uma das propostas de Yandra para a saúde é a construção do primeiro Hospital Municipal tipo 2, que funcionará como uma unidade de urgência/emergência, dotada de recursos tecnológicos e humanos para atendimentos de natureza clínica e cirúrgica.

Dentro de seu plano de governo, também está prevista a ampliação das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Nestor Piva e Fernando Franco, melhorando continuamente a infraestrutura e o corpo profissional.

Já com o programa ‘Comer Bem’, Yandra vai combater a insegurança alimentar da população mais vulnerável através da implantação de novos restaurantes populares em toda a cidade.

E para diminuir os transtornos da população no tocante ao transporte público, a candidata vai garantir a renovação da frota para além da infraestrutura, com conectividade Wi-Fi pública e ar-condicionado.

