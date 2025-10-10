Yandra Moura reafirma apoio à PEC da Enfermagem em visita ao Coren Sergipe

A deputada federal Yandra Moura (União) visitou, na manhã desta sexta-feira (10), acompanhada do ex-deputado federal Andre Moura (União), a sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), onde se reuniu com representantes da categoria para discutir o andamento da PEC 19/2024, que trata da jornada de 30 horas semanais e do reajuste anual do piso salarial da enfermagem.

O encontro contou com a presença do presidente do Coren-SE, Marcel Azevedo, que também é vereador por Aracaju em exercício, dos conselheiros Adriano Rezende e Igor Caio, além do procurador jurídico André Kazukas.

Durante a reunião, a parlamentar reafirmou seu comprometimento com a valorização dos profissionais de enfermagem e destacou que vai atuar para acelerar a tramitação da PEC, atualmente parada no Senado Federal.

“Obrigada pelo convite, presidente Marcel. Assim que chegar em Brasília, vou entrar em contato com o senador Otto Alencar, relator da proposta, para entender o motivo da tramitação estar parada. Reconheço a importância da matéria e tenho otimismo em relação à sua aprovação. Pode contar com nosso apoio assim que chegar na Câmara”, garantiu Yandra Moura.

O ex-deputado André Moura lembrou que essa é uma luta antiga no Congresso. “O primeiro projeto que avançou na Câmara dos Deputados foi de minha autoria, que regulamentava as 30 horas para os profissionais da enfermagem. Esperamos que através dessa PEC a categoria obtenha essa conquista importante”, disse.

