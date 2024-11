YANDRA REAFIRMA COMPROMISSO COM O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM AGENDA COM PREFEITOS ELEITOS

A deputada federal Yandra Moura (União), vice-líder do União Brasil na Câmara dos Deputados e coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, cumpriu nesta semana uma intensa agenda de atendimentos com os novos prefeitos eleitos de Sergipe.

Durante as reuniões, a parlamentar reforçou o compromisso com o municipalismo e destacou sua atuação direta para atender às demandas das cidades.

“Acredito que o fortalecimento dos municípios é o caminho mais eficaz para transformar a vida das pessoas. Investir na saúde, educação e infraestrutura local é garantir que o desenvolvimento chegue onde a população realmente vive e precisa”, afirmou Yandra.

Entre os gestores recebidos pela deputada estavam o prefeito eleito de Cumbe, Eri; o prefeito eleito de Capela, Junior de Dr. Carlos Milton, acompanhado da atual prefeita Silvany Mamlak; o prefeito eleito de Monte Alegre, Evandro Silva; e o prefeito eleito de Riachão do Dantas, Galego, também acompanhado da atual prefeita Simone Andrade.

Além dos prefeitos, a agenda incluiu encontros com o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, e a suplente de senador, Janier Mota.

Yandra enfatizou que sua atuação parlamentar continuará focada em projetos voltados para áreas estratégicas como saúde, educação, infraestrutura urbana e rural. “Nosso mandato está à disposição para construir, junto aos municípios, soluções que promovam o crescimento regional de forma equilibrada e sustentável”, garantiu.

Fonte e foto assessoria