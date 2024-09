Yandra Moura realiza maior caminhada da história do bairro América, em Aracaju

Ao lado de milhares de pessoas, a candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra 44, realizou, nesta quarta-feira (18), a maior caminhada do bairro América, conversando com as pessoas e recebendo o carinho de seus apoiadores.

A candidata foi recebida com festa pelos moradores que fizeram questão de acompanhar a grande caminhada e confirmar o apoio à jovem mulher. Yandra mostrou nas ruas do bairro América, onde a caminhada começou, até o Novo Paraíso, o resultado das pesquisas mais recentes que confirmam sua presença no 2° turno.

“Estou muito feliz de encerrar aqui a nossa grande Caminhada da Virada, que começou lá no bairro América, a gente veio percorrendo as ruas, conversando com a nossa gente e entrando nas casas das famílias confirmando mais uma vez que colocamos as digitais de vocês no nosso plano de governo. A gente vai avançar na educação, na saúde e em todas as áreas”, finalizou Yandra.

Fonte e foto assessoria