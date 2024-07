Yandra Moura realiza maior Convenção da história de Aracaju

Cerca de 7 mil pessoas, Gonzagão lotado e muito sorriso e esperança no olhar. Esse é o resumo da maior convenção partidária da história de Aracaju, que aconteceu na noite desta sexta-feira, 26, no Conjunto Augusto Franco, e reuniu cerca de 7 mil pessoas para prestigiar a pré-candidata a prefeita de Aracaju e deputada federal, Yandra.

Vindos de diversos bairros da Capital, o público fez questão de prestigiar, inclusive os moradores do próprio Conjunto deixaram suas casas para ouvir o que Yandra tinha para falar.

“Hoje é o pontapé inicial de tudo que a gente sonhou juntos. Dizer da minha alegria, da minha emoção, da minha honra de hoje a gente estar oficializando o meu nome para disputar a Prefeitura da nossa Aracaju. Chegou o momento, a gente sonhou muito com isso”, disse Yandra ao dar as boas-vindas.

Ela relembrou a sua trajetória até chegar à Câmara Federal e se tornar a primeira mulher sergipana deputada federal. “Quatro projetos de lei aprovados em menos de um ano de mandato, sendo a primeira coordenadora geral do Observatório da Mulher na Política. Somente seis mulheres foram escolhidas para estar na ONU em Nova York e foi uma sergipana que foi lá, fez um documento que a nível internacional tem que ser ouvido e seguido”, elencou orgulhosa.

Vale ressaltar que Yandra percorreu diversos bairros de Aracaju, com um projeto chamado “Novos Caminhos para Aracaju”, onde ouviu as necessidades de cada localidade, o que norteou a construção do seu plano de governo, que lhe foi entregue por pessoas que representam minorias na sociedade, a exemplo da idosa Dona Ariel e de Dona Ninha, que, ao lado do filho Enzo Gabriel, representou todas as mães atípicas.

Na ocasião, a deputada teceu críticas ao título de “cidade da qualidade de vida” propagado por gestores ao longo dos últimos anos.

“Decidi colocar nosso nome à disposição consciente de que existe uma parcela muito pequena que vive nessa tal cidade da qualidade de vida. A cidade da qualidade de vida não é para todos, muito pelo contrário. Percorrendo os bairros de Aracaju, a gente pôde perceber melhor que a cidade da qualidade de vida não é a cidade da qualidade de vida para quem é usuário do transporte público de Aracaju, que anda em sucatas”, evidenciou Yandra.

E continuou: “a cidade da qualidade de vida não chega para os idosos que precisam de medicamentos e não encontram nos postos de saúde, a cidade da qualidade de vida não é para a mãezinha que precisa deixar seu filho em mãos seguras, porque precisa ir trabalhar, faltam vagas nas creches de Aracaju. A cidade da qualidade de vida não chega na periferia, onde as pessoas que vivem ali, muitas delas, não têm as três refeições diárias que nós temos a oportunidade de ter, as pessoas da periferia pisam na lama, convivem com caramujos que transmitem doenças. Que cidade da qualidade de vida é essa?”.

Apesar das críticas, ela reconheceu o trabalho da atual gestão de Aracaju. “Também quero falar que eu reconheço o esforço da atual gestão de em 16 anos no poder de tentar transformar Aracaju. Nos últimos anos, Aracaju se esqueceu de algo que é fundamental em toda a gestão pública municipal, Aracaju esqueceu de cuidar das pessoas. A gente vai cuidar de todo aracajuano e de toda aracajuana”, disse Yandra chamando a responsabilidade para si: “é por isso que hoje eu sei da minha responsabilidade e podem ter certeza, eu não vou decepcionar”.

Por fim, Yandra enfatizou seu crescimento nas pesquisas e conclamou o povo aracajuano a se somar neste grande projeto. “Muito obrigada! Saibam que nós estamos subindo nas pesquisas, decolando igual um foguete. Não tenho dúvida de que nós estamos rumo ao primeiro lugar em todas as pesquisas com o avanço que nós estamos vendo, com muita determinação, com o acolhimento de vocês. Eu acredito muito na força de cada um que está aqui hoje. Quero reafirmar o meu compromisso com cada cidadão cidadã, e o que está bom, a gente se compromete em dar continuidade, essa é a responsabilidade de uma jovem inquieta, mas o que não está bom, a gente vai transformar juntas e juntos, sempre unidos, de forma plural. Confiem nessa jovem que precisa somente ter oportunidade. Vamos, juntas e juntos, que o futuro começa agora”, garantiu Yandra.

Assessoria de Comunicação

Yandra Moura – Deputada Federal