Yandra Moura recebe Colar e Diploma do Mérito “Gumersindo Bessa” no TCE/SE

A deputada federal Yandra Moura (União/SE) foi agraciada nesta terça-feira (18) com a mais alta distinção do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), o Colar e o Diploma do Mérito “Gumersindo Bessa”. A solenidade, conduzida pela presidente da Corte, conselheira Susana Azevedo, celebrou personalidades que contribuem para o desenvolvimento social e institucional do estado.

A honraria “Gumersindo Bessa”, instituída em 1989, é a principal comenda concedida pelo TCE/SE e homenageia figuras de relevância para Sergipe.

A presidente Susana Azevedo destacou o significado da cerimônia, que também incluiu a outorga da Medalha e do Diploma “Amigo do Tribunal” e da Medalha e do Diploma do Mérito Cultural “Conselheiro Carlos Pinna”.

“As homenagens traduzem o respeito e a admiração do Tribunal por todos aqueles que, com dedicação e compromisso, contribuem para o fortalecimento das instituições públicas e para o desenvolvimento do nosso Estado”, disse a conselheira.

O evento contou com a presença de conselheiros, membros do Ministério Público de Contas, e diversas autoridades civis, militares e eclesiásticas. A distinção à deputada Yandra Moura ocorre em um momento de crescente visibilidade de seu mandato em Brasília.

“Fico lisonjeada em receber essa honraria tão importante. Ela me remete ao meu avô, Reinaldo Moura, que foi presidente deste tribunal por três anos, e me inspira a seguir trabalhando com a mesma dedicação por Sergipe”, afirmou Yandra Moura.

Assessoria de Imprensa