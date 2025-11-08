Yandra Moura recebe homenagem ‘Amiga da Engenharia’ em Aracaju

A deputada federal Yandra Moura (União) foi uma das homenageadas durante a Sessão Especial em homenagem às engenharias e às geociências, realizada pela Câmara Municipal de Aracaju. O evento celebrou os profissionais que, com dedicação e competência, impulsionam o desenvolvimento urbano e econômico da capital sergipana.

A iniciativa foi do vereador Maurício Maravilha (União), autor do requerimento que propôs a homenagem. Em seu discurso, o parlamentar, que também é engenheiro, ressaltou o papel essencial da categoria. “Sinto orgulho em reconhecer o trabalho daqueles que transformam ideias em obras, sonhos em realidade e desafios em soluções”, afirmou.

Durante a solenidade, Yandra Moura destacou a contribuição dos engenheiros e geocientistas para o crescimento do estado. “Sergipe é o menor estado da federação em território, mas gigante pela competência e dedicação do seu povo. É isso que sempre defendo na Câmara dos Deputados: a valorização dos nossos profissionais, que fazem o desenvolvimento acontecer”, disse.

A deputada parabenizou Maurício Maravilha pela iniciativa e estendeu o reconhecimento a todos os profissionais presentes. “Essa sessão é uma justa homenagem àqueles que constroem o futuro de Aracaju com técnica, inovação e compromisso”, afirmou.

Texto e foto assessoria