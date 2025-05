YANDRA MOURA RECEBE PREFEITOS SERGIPANOS DURANTE MARCHA A BRASÍLIA E REAFIRMA COMPROMISSO MUNICIPALISTA

Durante a Marcha dos Prefeitos 2025, realizada nesta semana em Brasília, a deputada federal Yandra Moura (União-SE), presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, recebeu em seu gabinete dezenas de prefeitas e prefeitos de Sergipe.

A parlamentar atendeu a todos sem distinção, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento dos 75 municípios do estado.

Yandra destacou que os projetos mais importantes nascem nos municípios, a partir das necessidades reais da população. “As demandas chegam de quem vive nas cidades, nas zonas rurais. Aqui, a gente detalha esses projetos e vai em busca dos recursos. Saúde, infraestrutura urbana, assistência social e maquinários são sempre prioridade”, afirmou.

Reconhecida como deputada municipalista, Yandra fez questão de abrir as portas do seu gabinete para todos os gestores sergipanos, que compareceram em peso acompanhados de secretários e vereadores. O espaço foi preparado especialmente para a ocasião, com comidas típicas e bandeirolas coloridas, celebrando a cultura junina do estado.

“Tenho o maior prazer em conhecer os projetos de cada município, de cada canto de Sergipe. Aqui é o gabinete do povo sergipano, sempre de portas abertas. Se for para melhorar a vida do nosso povo, terá sempre vez”, declarou a deputada.

O encontro foi marcado pelo diálogo direto, troca de ideias e alinhamento de prioridades, fortalecendo o elo entre o mandato da parlamentar e os municípios sergipanos.

Texto e foto assessoria