Yandra Moura recepciona ministros e participa da Plenária Estadual do PPA

A deputada federal Yandra Moura, vice-líder do União Brasil, desembarcou em Sergipe no vôo da Força Aérea Brasileira (FAB) junto com o ministro Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goes, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, e com a ministra da Educação em exercício, Izolda Cela.

O objetivo da presença dos ministros foi participar da Plenária Estadual do PPA Participativo. “Esta é uma iniciativa que busca aproximar as pessoas do Governo Federal, levando ideias de políticas públicas que saem dos anseios da população. Nesta edição em que os sergipanos serão ouvidos, fiz questão de estar presente e contribuir com este momento de busca pelo desenvolvimento do nosso país”, destacou Yandra.

O Governo Federal informa que até o dia 14 de julho qualquer pessoa com cadastro no portal Gov.Br pode acessar a plataforma do “Brasil Participativo” para votar e deixar ali suas propostas e prioridades para o PPA.

Assessoria de Comunicação