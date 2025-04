Yandra reforça compromisso com a inclusão no Dia Mundial da Conscientização do Autismo

Na última terça-feira, 2 de abril, a deputada federal Yandra Moura (União), presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, destaca a celebração do Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Em meio às mobilizações pelo Abril Azul, Yandra Moura reafirma seu compromisso com a inclusão e destaca iniciativas legislativas voltadas para garantir mais direitos a essa população.

“Fico muito feliz em contribuir com essa causa tão importante. As famílias de pessoas autistas enfrentam desafios diários, e o nosso papel como legisladores é transformar essa realidade com políticas públicas eficazes e acessíveis”, afirmou Yandra Moura.

Duas propostas legislativas de sua autoria têm avançado no Congresso Nacional e prometem impactar positivamente a vida de pessoas com TEA e seus familiares. O Projeto de Lei 507/2023, já aprovado no plenário da Câmara dos Deputados, estabelece que o laudo médico que atesta o autismo tenha validade permanente, evitando a burocracia e o desgaste da renovação constante para autistas e seus cuidadores.

Já o PL 2697/2024 propõe uma política de incentivo à contratação de mães atípicas, assegurando oportunidades de trabalho sem comprometer o cuidado com seus filhos. “É fundamental dar suporte às mães que dedicam suas vidas a esse cuidado. Nosso projeto busca garantir renda e autonomia a essas mulheres”, explicou Yandra Moura.

Além dos projetos, a parlamentar também tem defendido a criação de Centros de Atendimento Especializado, garantindo suporte multiprofissional com terapeutas, psicólogos e fonoaudiólogos; a implementação da Carteira de Identificação da Pessoa com Autismo (CIPTEA); a educação inclusiva, que visa garantir que as escolas estejam preparadas para receber alunos autistas, com formação específica para professores e estrutura adequada; além da ampliação do atendimento prioritário no SUS para pessoas com TEA, visando reduzir as longas filas de espera para consultas e terapias essenciais.

Texto e foto assessoria