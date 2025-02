Yandra Moura se destaca como uma das parlamentares mais atuantes de Sergipe

A deputada federal Yandra Moura (União) tem se consolidado como uma das parlamentares mais atuantes da bancada sergipana. Com presença constante em debates, votações e comissões temáticas, sua atuação se destaca pelo compromisso com o mandato e pela defesa de pautas relevantes para a população.

De acordo com os registros oficiais da Câmara dos Deputados, Yandra Moura manteve 100% de presença no plenário e nas comissões em 2024, reforçando sua dedicação à atividade parlamentar. Essa assiduidade reflete seu compromisso com toda a população sergipana e brasileira, que cobram a presença e participação dos parlamentares.

Além da presença ativa, a deputada tem apresentado e articulado projetos de lei com impacto direto na vida da população. Sua atuação eficiente tem garantido a aprovação de propostas relevantes, consolidando seu papel como uma legisladora comprometida. Sua participação ativa em comissões temáticas também evidencia seu preparo técnico e empenho na busca por soluções concretas para o país.

Um dos destaques mais recentes foi a aprovação do relatório de sua autoria ao Projeto de Lei 3.821/2024, que tipifica como crime a manipulação digital de imagens por inteligência artificial e prevê penas mais severas para crimes contra mulheres ou candidatos em período eleitoral.

“Nosso trabalho é plural. Investigamos, pesquisamos e discutimos os temas que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Fui eleita para representar e honrar essa responsabilidade”, afirma Yandra.

Assessoria de Imprensa