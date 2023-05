Yandra Moura toma posse como coordenadora Observatório Nacional da Mulher na Política

A deputada federal Yandra Moura (União) foi empossada coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política (ONMP), ligado à Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Foi empossada, também, a deputada Benedita da Silva (PT-RJ), coordenadora-geral dos Direitos da Mulher, e a deputada Soraya Santos (PL-RJ), procuradora da Mulher.

O Observatório tem como objetivo ser um instrumento de monitoramento e análise de dados capazes de influenciar a atuação diária nas lutas históricas. “Não se constroem boas políticas públicas sem indicadores, sem um retrato preciso da nossa realidade”, justificou a parlamentar.

Na solenidade, Yandra fez questão de destacar as três deputadas que irão compor o observatório em seus respectivos eixos. A deputada Daiana Santos (PCdoB-RS) vai coordenar o eixo 1 de pesquisa, sobre “Violência Política contra a Mulher”; a deputada Amanda Gentil (PP-MA) vai coordenar do eixo 2 de pesquisa, “Atuação Parlamentar e Representatividade”; e a deputada Tabata Amaral (PSB-SP), coordenadora do eixo 3 de “Atuação Partidária e Processos Eleitorais”.

“Se pretendemos avançar na construção de legislações que ampliem a representatividade da mulher nos espaços políticos e de poder, e se pretendemos avançar com nossas pautas, dentro e fora do Parlamento, fortalecer estruturas com o Observatório é fundamental”, avaliou Yandra.

Em sua fala, a deputada Benedita da Silva reforçou as diretrizes que devem ser prioridade nesta gestão: fazer o enfrentamento à violência contra meninas e mulheres, seja por meio de proposições legislativas, acordos de cooperação e políticas públicas; apoiar a Procuradora da Mulher e a ampliação da Rede Nacional de Procuradoras de Mulher nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, além de apoiar o Observatório.

