YANDRA MOURA TRAZ EMBAIXADA DO JAPÃO A SERGIPE PARA AMPLIAR PARCERIAS E INVESTIMENTOS NO ESTADO

A deputada federal Yandra Moura (União) desembarcou em Sergipe acompanhada da delegação da Embaixada do Japão nesta quarta-feira (12). A comitiva vem à Sergipe discutir parcerias e ampliar os laços com o Estado.

Áreas como energia limpa, agricultura, desenvolvimento econômico e turismo foram temas da reunião que aconteceu no Palácio de Despachos do Governo de Sergipe. “Levamos a comitiva até o vice-governador Zezinho Sobral e falamos sobre como podemos ampliar os investimentos em nosso Estado”, afirmou Yandra.

Na oportunidade, Zezinho Sobral disse que Yandra tem sido uma grande parceira do governo estadual. “A deputada tem feito contatos importantes no Brasil, tem desenvolvido um belo trabalho de prospecção a atração de investimentos para Sergipe que é um estado totalmente viável, com custo de investimento atrativo e baixos índices de criminalidade, é um estado seguro”, destacou.

“Já possuímos algumas empresas japonesas instaladas aqui. Sergipe tem muito potencial de desenvolvimento e nesta conversa encontramos possibilidades de cooperação”, disse o embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi. O Cônsul Geral do Japão em Recife, Hiroaki Sano, e assessores também acompanharam a visita.

Assessoria de Comunicação