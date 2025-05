Yandra Moura visita governadora de Sergipe em exercício, Iolanda Guimarães

A deputada federal Yandra Moura (União Progressista) fez uma visita de cortesia a governadora de Sergipe em exercício, Iolanda Guimarães, na tarde desta sexta-feira (9). A parlamentar estava acompanhada do secretário de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca, Zeca da Silva.

Yandra reconheceu a importância de uma mulher assumir o comando do governo de Sergipe. “Tivemos uma reunião extremamente produtiva, marcada pela discussão de diversos temas de interesse dos sergipanos. Esse momento é bastante significativo para o nosso estado, com a valorização do protagonismo feminino na política”.

Na oportunidade, a deputada convidou a governadora em exercício para participar do evento Defesa Lilás, promovido pelo União Brasil Mulher e que acontece neste sábado no Hotel Vidam, na Orla de Atalaia, em Aracaju.

Texto e foto assessoria