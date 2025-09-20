Yandra visita Ribeirópolis, se reúne com lideranças e participa do Sergipe é Aqui

A deputada federal Yandra Moura (União) esteve nesta quinta-feira (19) no município de Ribeirópolis, onde se reuniu com lideranças locais, entre elas a ex-prefeita Uita Barreto, o vereador Max de Zé de Toinho e o ex-vereador Silveira Neto. No encontro, foram discutidas pautas relacionadas ao fortalecimento da cidade e demandas da população.

“Nosso compromisso é estar presente em todas as regiões de Sergipe, ouvindo de perto as necessidades das comunidades e trabalhando para que elas se transformem em ações concretas”, destacou a deputada.

Ainda em Ribeirópolis, Yandra Moura participou, ao lado do governador Fábio Mitidieri, de mais uma edição do programa “Sergipe é Aqui”, iniciativa que leva mais de 160 serviços do Governo do Estado diretamente para os municípios.

A parlamentar ressaltou a importância da ação: “O ‘Sergipe é Aqui’ aproxima o cidadão, garantindo acesso rápido a serviços essenciais. Fico feliz de acompanhar essa iniciativa ao lado do governador mais uma vez e ver os benefícios que ela leva para a população de Ribeirópolis”, disse.

Texto e foto assessoria