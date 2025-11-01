Yandra Moura vota a favor do seguro-defeso e celebra vitória dos pescadores artesanais

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta semana, o destaque que garante o pagamento do seguro-defeso sem limitações. A deputada federal Yandra Moura (União/SE) votou a favor da proposta, assegurando a continuidade de um direito essencial aos pescadores e pescadoras artesanais, especialmente presentes no cotidiano sergipano e nordestino.

Na avaliação de Yandra, a aprovação simboliza uma conquista coletiva em favor de uma das categorias mais representativas e essenciais do país. “Essa é uma grande vitória. Garantimos a manutenção do seguro-defeso, um direito fundamental para quem vive da pesca artesanal. Acompanhei de perto essa mobilização, lado a lado com os trabalhadores e trabalhadoras que enfrentam o mar e os rios todos os dias, e me orgulho de ter contribuído para essa conquista”, destacou a deputada.

O seguro-defeso é um benefício pago aos pescadores e pescadoras artesanais durante o período de reprodução das espécies, quando a pesca é proibida para garantir a preservação ambiental.

A parlamentar recebeu, por diversas vezes, representantes de colônias de pescadores, federações, da FEPESCA, dialogando sobre as dificuldades enfrentadas pelo setor e as ameaças de retrocesso no benefício.

Assessoria de Imprensa