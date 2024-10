Yandra Moura vota e reforça compromisso com o futuro de Aracaju

A candidata à Prefeitura de Aracaju, Yandra (União), registrou seu voto na manhã deste domingo (6), no Colégio Arquidiocesano, localizado no bairro Farolândia. Acompanhada por membros de sua coordenação de campanha, familiares e apoiadores, Yandra chegou ao local por volta das 10h, cumprimentando as pessoas presentes e posou para foto.

Após exercer seu direito ao voto, a candidata conversou com a imprensa e destacou a importância deste momento para a população aracajuana. “Chegou o momento de levar qualidade de vida para todos os aracajuanos. A cidade merece um olhar mais cuidadoso, que atenda às necessidades de cada comunidade e possibilite um crescimento equilibrado e sustentável para todos. Temos um plano bem estruturado e estamos prontos para colocá-lo na prática”, afirmou.

Yandra também enfatizou que o eleitorado aracajuano tem, hoje, a chance de decidir os rumos da cidade pelos próximos quatro anos, reforçando a proposta de mudança com segurança e planejamento. “Aqui é a mudança segura e o caminho certo para Aracaju avançar, trazendo as pessoas sempre para o centro da gestão pública municipal. Nosso compromisso é com o bem-estar das famílias, para que todos possam viver em uma cidade com oportunidades iguais”, ressaltou.

O resultado das eleições é aguardado com expectativa pelos candidatos e apoiadores de Yandra que, ao longo da campanha, buscaram apresentar propostas específicas para a melhoria da infraestrutura urbana, o fortalecimento da saúde e da educação, e a promoção de políticas públicas que favoreçam a inclusão social e o desenvolvimento sustentável, e também, pretende implementar ações prioritárias nos primeiros 100 dias de gestão.

Fonte e foto assessoria