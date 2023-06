Yandra não foi a escolhida, mas comemorou indicação do deputado Celso Sabino para Ministério de Lula

De retorno ao Brasil, após viagem a China, a deputada federal Yandra Moura (União Brasil) deu entrevista, ao programa “Sergipe Verdade”. com apresentação do radialista George Magalhães: “Foram dias extraordinários, onde pude constatar os avanços tecnológicos e inúmeras inovações”, disse.

Segundo Yandra, após viagem ao país chinês ela volta com uma visão totalmente diferente do que estava acostumada. “Muita gente fala sobre a China, mas pouca gente entende a China. Planejamento é a palavra-chave para falar do país. É incrível o respeito que eles têm com a educação”, frisou.

Yandra Moura teve seu nome ventilado como possível indicada do União Brasil para vir a assumir ministério no Governo do presidente Lula. Sobre o assunto, a deputada demonstrou alegria por ter nome apontado.

– É reflexo de nosso mandato, atuando com responsabilidade, atenta ao dia a dia do nosso povo e disposta a contribuir com o melhor para o nosso estado e país, disse. Ela não foi a escolhida, mas comemorou a possível indicação do colega paraense Celso Sabino como futuro ministeriável.

Yandra Moura revelou que na próxima semana irá voltar a contactar o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para saber quais iniciativas o ministério adotou em relação a hibernação da Unigel.

Por: Elder Santos – Informações da rádio SIM 94,3 Fm