Yandra participa de reunião para conexão de mulheres com Novos Caminhos para Aracaju

A deputada federal e pré-candidata a prefeita de Aracaju, Yandra Moura (União) participou, nesta terça-feira (25), de uma reunião com mulheres da área da saúde, buscando conectá-las ao projeto Novos Caminhos para Aracaju.

Apesar de a maioria da população aracajuana ser composta por mulheres, a participação feminina na política da capital ainda é mínima, ocupando poucos espaços. Yandra, no estado de Sergipe, foi a primeira deputada federal eleita e, com o olhar e cuidado feminino, aprovou projetos importantes para o gênero.

Com menos de um ano de mandato, a deputada aprovou na câmara federal o Projeto de Lei que garante à mulher o direito de indicar acompanhante de livre escolha em consultas, exames e cirurgias. De acordo com ela, o projeto surgiu por entender a necessidade e insegurança que essas situações representam para as cidadãs.

Durante o seu discurso, ela destacou a importância da união feminina para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, acreditando no potencial das mulheres e encorajando as outras. “Quando uma mulher acredita que ela pode, ela vai além, além do que todos os homens vão. Sozinha a gente pode até chegar mais rápido, mas quando nos unimos, chegamos com mais qualidade, mais longe e é isso que queremos”, falou a pré-candidata.

Assessoria de Comunicação

Yandra Moura – Deputada Federal