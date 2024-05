Yandra Moura participa de reunião para o I Encontro das Parlamentares do P20

Em Brasília, a deputada federal Yandra Moura, vice-líder do União Brasil na Câmara dos Deputados e coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, participou de uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e deputadas federais que estão na coordenação do P20, além de representantes das embaixadas dos países do G20. O encontro teve como pauta o I Encontro das Parlamentares do P20, que acontecerá nos dias 1º e 2 de julho em Maceió, Alagoas.

Criado em 2010, o grupo P20 é liderado pelos presidentes dos parlamentos dos países do G20 e tem como objetivo envolver os parlamentos na colaboração global e na garantia da aplicação prática dos acordos internacionais nos países membros do Grupo dos 20.

“O I Encontro das Parlamentares do P20 será uma oportunidade para discutirmos temas relevantes e fortalecermos a cooperação internacional. A participação das mulheres na política é essencial para avançarmos em agendas globais de igualdade de gênero e desenvolvimento sustentável”, disse Yandra.

A reunião em Brasília marcou um passo significativo na organização do evento, que promete ser um marco na cooperação entre as parlamentares dos países do G20. Para o presidente Arthur, pela primeira vez o P20 reúne representantes dos parlamentos do G20. Em sua rede social, o presidente afirmou que “o evento ficará na história dos legislativos mundiais”.

