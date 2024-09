Yandra participa de Sabatina da OAB, mostra que conhece os problemas e apresenta soluções

Com confiança e responsabilidade, a candidata a prefeita de Aracaju pelo partido União Brasil, Yandra 44, participou, nesta terça-feira (24), da Sabatina promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe, com mediação do advogado Sidney Neves para apresentar suas propostas de governo.

Debatendo temas como Saúde, Educação, Mobilidade Urbana, Combate a Violência contra a Mulher e Plano Diretor, a candidata mostrou que está preparada para administrar a capital, com ideias modernas e eficientes, que solucionarão os problemas enfrentados diariamente pelos aracajuanos.

O Plano de Governo de Yandra foi construído a partir do diálogo com a população, ideias de técnicos e especialistas.

“Colocamos as digitais das aracajuanas e aracajuanos em nosso Plano de Governo. A nossa cidade deve ser exemplo de inclusão, de dignidade humana e acolhimento com quem mais precisa. E é esse o meu norte, é esse o norte do meu plano. Cuidando da nossa gente com inclusão, com visibilidade humana. Além do cuidado com as mulheres, como eu já tenho feito desde o início da minha vida pública”, afirmou Yandra 44.

